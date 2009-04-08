Глава Нацсовета по телерадиовещанию подает в отставку
15:05, 08 апреля 2009Политика
1240 0
Шевченко причин не комментирует
Виталий ШЕВЧЕНКО объявил о намерении подать в отставку с должности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает “Телекритика”.
Причины своего решения В.ШЕВЧЕНКО комментировать отказался. Пресс-служба Нацсовета называет это заявление эмоциональным.
В.ШЕВЧЕНКО был избран председателем Нацсовета по телерадиовещанию 12 апреля 2005 года. Членом Нацсовета он является с 2002 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter