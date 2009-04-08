Глава Нацсовета по телерадиовещанию подает в отставку

Виталий ШЕВЧЕНКО объявил о намерении подать в отставку с должности председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает “Телекритика”.

Причины своего решения В.ШЕВЧЕНКО комментировать отказался. Пресс-служба Нацсовета называет это заявление эмоциональным.

В.ШЕВЧЕНКО был избран председателем Нацсовета по телерадиовещанию 12 апреля 2005 года. Членом Нацсовета он является с 2002 года.