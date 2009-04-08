У Ющенко не исключают, что ЕС получит изменение правил въезда в Украину

В Секретариате Президента Украины не исключают, что Украина может изменить порядок въезда граждан Европейского Союза, если Европа не будет улучшать визовый режим для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, сегодня аналитики и эксперты говорят о множестве вариантов, в частности, о введении виз для граждан Евросоюза, о введении платы за въезд, об ограничении срока пребывания на территории Украины до 30 дней и т.п.

Также А.ГОНЧАРУК сообщил, что есть и четвертый вариант – ничего не делать, но сегодня мониторинг ситуации с выдачей виз для украинцев свидетельствует, что, несмотря на вступление в силу соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС, ситуация не улучшается.

По словам А.ГОНЧАРУКА, большинство виз выдают на короткий срок, а также очень часто посольства стран Европы требуют такой пакет документов, что это противоречит здравому смыслу.

Также он отметил, что сегодня в Европе продолжаются разговоры о том, что для Украины могут лишь предложить либерализацию визового режима вместо отмены его вообще.

«Поэтому этот вопрос нуждается как минимум в комплексной оценке», - сказал А.ГОНЧАРУК, в то же время отметив, что на сегодняшний день в Украине не принималось ни одного решения о введении визового режима и т.п.

А.ГОНЧАРУК пообещал, что вопрос с выдачей виз для украинцев будет находиться на постоянном контроле нашего государства.

Также он напомнил, что Украина стремится получить безвизовый режим с Евросоюзом до 2012 года.

Кроме того, А.ГОНЧАРУК сообщил, что сегодня идет работа над «дорожной картой», которая будет определять постепенную либерализацию или даже отмену визового режима. В то же время, по его словам, он не знает пока деталей, и они, возможно, будут известны после заседания в мае в Киеве визового комитета ЕС-Украина.