Ющенко просит КС признать неконституционными выборы 25 октября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил представление в Конституционный Суд Украины о неконституционности постановления Верховной Рады Украины о назначении выборов Президента на 25 октября этого года.

Об этом сообщила во время брифинга заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента в Конституционном Суде, Представитель Президента в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК.

«Президент Украины просит Конституционный Суд рассмотреть вопрос о неконституционности постановления Верховной Рады Украины от 1 апреля 2009 года №1214-VІ», – цитирует М.СТАВНИЙЧУК пресс-служба Президента Украины.

Также В.Ющенко просит КС признать неконституционной часть первую статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины».

Учитывая особое общественное и конституционно-правовое значение этого вопроса, Глава государства просит Конституционный Суд рассмотреть это представление безотлагательно (рассмотрение на протяжении месяца).

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что в соответствии со статьей 85 Конституции Украины Верховная Рада назначает выборы Президента Украины в сроки, предусмотренные Конституцией (ст.103 Конституции определяет, что очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины).

При этом М.СТАВНИЙЧУК напомнила, что и спикер Верховной Рады, и вице-спикер делали заявления, а также были договоренности внутри парламента, которые подтверждали, что очередные президентские выборы должны быть проведены именно в этот срок, с учетом того, что Виктор ЮЩЕНКО вступил в должность, принеся присягу 23 января 2005 года.

Следовательно, очередные выборы должны состояться 17 января 2010 года. Эта дата, по ее словам, была подтверждена публично и спикером, и профильным комитетом Верховной Рады. «Такой подход был на протяжении трех месяцев 2009 года», – констатировала М.СТАВНИЙЧУК.

Комментируя решение парламента, М.СТАВНИЙЧУК обратила внимание на правовую аргументацию принятого 1 апреля постановления. В частности, впервые парламент при принятии постановления о назначении очередных выборов Президента руководствовался статьей 58 Конституции, которая не имеет никакого отношения к определению даты выборов, а также ссылалась на пункт 7 части первой статьи 85 Конституции (полномочия Верховной Рады назначать выборы) и статью 16 и части первую и вторую статьи 17 Закона «О выборах Президента Украины».

«Анализируя ситуацию вокруг этих правовых положений, хотела бы обратить внимание на то, что Верховная Рада при назначении очередных выборов руководствуется сроками, четко предусмотренными частью 5 статьи 103 Конституции (очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины). Но в правовом обосновании соответствующего постановления вы не найдете этого положения», - сказала М.СТАВНИЙЧУК. Следовательно, это дает основания Президенту Украины говорить о неконституционности постановления.

Кроме того, по словам М.СТАВНИЙЧУК, статья 104 Конституции четко устанавливает начало полномочий Президента – не позже, чем через тридцать дней после объявления результатов выборов, и после принятия присяги на торжественном заседании парламента. Этот аргумент также использован при обосновании неконституционности постановления как такого, что не учитывает положения статьи 104.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что редакция части 5 статьи 103 вступила в силу с 1 января 2006 года, и должна применяться ко всем последующим очередным выборам главы государства.

Однако Верховная Рада, назначая выборы на октябрь, игнорировала факт вступления в силу Закона от 8 декабря 2004 года № 2222 «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Кроме того, Верховная Рада в этом решении сослалась на статьи 16 и 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины», которые основываются на старом порядке определения даты выборов Президента.

М.СТАВНИЙЧУК убеждена, что изменения в данный Закон должна была внести Верховная Рада безотлагательно после того, как были приняты изменения к Конституции, однако не сделала это с 2004 года и доныне.

«Верховная Рада нарушает правовой порядок, который существует в государстве», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, также нельзя согласиться со ссылкой в постановлении на статью 58 Конституции, по которой законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

«Нет в переходных положениях ни одного предостережения относительно применения старого порядка проведения выборов. Потому для самостоятельного юридического факта назначения выборов на момент принятия такого решения должны примениться положения действующей редакции Конституции Украины», – сказала заместитель Главы Секретариата, добавив, что при таком подходе и действующий Президент должен был бы быть наделен таким объемом полномочий, как в предыдущей редакции Конституции.

«Поскольку признаки неконституционности решения парламента явные и очевидные, глава государства обратился в Конституционный Суд с соответствующим конституционным представлением», – резюмировала М.СТАВНИЙЧУК.