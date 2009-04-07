В Госдуме России считают неизбежными одновременные выборы Президента и ВР

Вице-спикер Государственной думы РФ Александр БАБАКОВ считает «неизбежным» проведение одновременно досрочных парламентских и президентских выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Москве.

«Я бы назвал это неизбежностью. Все устали и хотят поменять ситуацию», - сказал А.БАБАКОВ.

По его мнению, во время выборов также неизбежна консолидация вокруг некоторых политических фигур Украины.

В этой связи он подчеркнул, что Россия должна показать Украине, что будет работать с любой политической силой, которая будет избрана.

«России следует серьезно отнестись к этому и избежать спекуляций, и высказать надежду, что придут здоровые силы, которые понимают неизбежность добрососедских отношений с Россией», - сказал А.БАБАКОВ.

При этом он пояснил, что подразумевает под «здоровыми силами» политические силы, которые не отвернуться от Запада, но в тоже время не будут строить отношения с западными странами в ущерб отношений с РФ.

Также он считает непродуктивными высказывания о спорном статусе Крыма. «Нерушимость границ – она не обсуждается, мы признаем суверенитет Украины», - подчеркнул А.БАБАКОВ.

При этом он добавил, что внешнюю политику России не надо воспринимать как вмешательство во внутренние дела. В то же время он считает нормальным, что Россия отстаивает интересы русскоязычного населения в Украине. В частности он привел пример, что Польша выдает украинцам «карту поляка», и это не воспринимается как вмешательство во внутренние дела Украины.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела, надо демонстрировать Украине и украинскому народу готовность к сотрудничеству», - сказал А.БАБАКОВ.

При этом он отметил, что если бы развивались украинские школы в России, то это выбило бы аргументы у некоторых украинских политических сил, которые спекулируют на этой теме.