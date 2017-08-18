Поляков не сдал дипломатический паспорт - прокурор

Народный депутат Украины Максим Поляков, который подозревается во взяточничестве, не сдал ни дипломатический, ни заграничный паспорт.

Об этом во время заседания Соломенского районного суда Киева заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

Читайте такжеСуд в Киеве продлил меру пресечения депутату Полякову до 17 октябряОн сообщил, что прокуратура получила ответ от Государственной миграционной службы и МИД, что депутат Поляков не сдал ни дипломатический, ни загранпаспорт.

Кроме того, по словам Кравченко, снятие с регистрации в Умани, это умышленное действие Полякова, чтобы создать условия для якобы законного невыполнения условий меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислав Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, а не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры Специализированной прокуратуры Украины подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства.

17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.