Апелляционный суд отказал нардепу Полякову в рассмотрении жалобы на меру пресечения

Апелляционный суд Киева отказал в открытии производства по жалобе народного депутата Максима Полякова на решение Соломенского суда Киева относительно меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, к сторонам судебного производства вышел судебный распорядитель и заявил, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, суд принял решение отказать в открытии производства по апелляционной жалобе Полякова.

Со своей стороны Поляков считает такой отказ неконституционным, поскольку нормой Конституции предусмотрено, что любое судебное решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Читайте такжеНардеп Поляков не надел электронный браслет и не сдал паспорта - прокурор

Также Поляков отметил, что отказ в апелляционном обжаловании меры пресечения - это «путь к обращению в Европейский суд по правам человека».

Кроме того, Поляков прокомментировал очередной свой отказ надеть электронный браслет: он заявил, что во время третьей попытки надеть на него браслет была нарушена процедура, и кроме того, это ограничивает его права как народного депутата.

В свою очередь, прокурор по этому делу Максим Кравченко отметил, что Поляков сменил место своей регистрации и теперь он не зарегистрирован в городе Умань Черкасской области.

Напомним, что именно в управлении полиции Черкасской области Полякову трижды пытались надеть электронный браслет и трижды он отказывался это сделать.

Как сообщал УНИАН, Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена ​​возможная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

Следствие установило, минимум, пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой задержаны лица, которые, действуя в интересах указанных народных депутатов, получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более 300 тыс. долл. США. Эти средства были использованы для инициирования депутатами изменений в законы, подготовки законопроектов и их внесения в Верховную Раду, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления, суда и прокуратуры с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, а также не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не дал надеть на себя электронный браслет, поэтому прокуроры Специализированной прокуратуры Украины подали в суд ходатайство об обращении внесенной им залога в доход государства.