У Яценюка подтвердили информацию, что он стал совладельцем телеканала "Эспрессо"

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Арсения ЯценюкаОльга Лаппо подтвердили информацию, что он стал совладельцем телеканала "Эспрессо". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Лаппо отметила, что поступают запросы от журналистов по поводу информации о телеканале «Эспрессо».

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«Да, Арсений Яценюк в этом году реализовал свое право опциона на приобретение корпоративных прав. Соглашение подписано 15 июня 2017 года. Информация об опционе была указана в его электронной декларации за 2016 год, которую Яценюк заполнял, уже не будучи премьер-министром Украины», - написала пресс-секретарь.

«В разделе «Финансовые обязательства» он отметил предыдущий договор (опцион) в 2013 году с Княжицкой Л. Ф. и с компаниями, где Княжицкая Л.Ф. является прямым учредителем на приобретение корпоративных прав на сумму 3 млн 788 тыс. 700 грн. За эту сумму и была приобретена доля канала», - добавила Лаппо.

Как сообщал УНИАН, бывший премьер-министр Яценюк и супруга министра внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова вошли в структуру собственности телеканала «Эспрессо» и стали его конечными бенефициарами вместе с женой народного депутата Николая Княжицкого Ларисой Княжицкой.

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«Арсений Яценюк и Инна Авакова стали совладельцами ООО «Астра финанс», которому принадлежит 100% ООО «Голдберри» - юридического лица телеканала «Эспрессо». Доли партнеров в ООО «Астра финанс» распределены следующим образом: Инна Авакова - 40% (56 800 грн), Арсений Яценюк - 30% (42 600 грн), Лариса Княжицкая - 30% (42 600 грн). Все они, соответственно, являются конечными бенефициарами телеканала «Эспрессо», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Яценюк и Авакова стали владельцами 70% ООО «Астра финанс», которые ранее принадлежали ООО «Новости ТВ» (остальные 30% у ООО «Астра финанс» принадлежали Княжицкой)».