Россия имеет все основания и возможности для поставки в КНДР ракетных двигателей - Госкосмос

Россия, учитывая ее дружеские отношения с Северной Кореей и наличие от 7 до 20 штук готовых ракет «Циклон 2» и «Циклон 3», имеет все основания и возможности для поставки в Северную Корею ракетных двигателей и технологий, которые могут быть использованы для военных целей.

Об этом заявил и. о. главы Государственного космического агентства Юрий Радченко во время пресс-конференции, посвященной опровержению публикации американского издания The New York Times о том, что успехи ракетной программы Северной Кореи могут быть связаны с возможным приобретением корейской стороной мощных ракетных двигателей украинского производства на черном рынке.

Читайте такжеТехнологии производства двигателей для ракет не могли попасть из Украины в КНДР – Госкосмос

«Учитывая дружеские отношения с Кореей, у России могли быть все основания для поставки туда ракет, двигателей, компонентов топлива», - сказал он, добавив, что от начала освоения ракетной технологии до первого запуска готовой ракеты прошло всего 2 года, что является очень коротким периодом для реализации такой технологии.

«Два года прошло от начала освоения технологии до запуска – это исключительные сроки. За эти сроки реализовать этот проект никто, даже космическая держава… не может. А у них все получилось. Они использовали готовое изделие. Это все, что мы можем сказать», - добавил Радченко, заявив, что до 2001 года Украина производила ракетные двигатели, которые упомянуты в публикации The New York Times, но они в составе готовых ракет «Циклон 2» и «Циклон 3» были все поставлены в Россию и сейчас хранятся там.

«По оперативной информации Россия на сегодня располагает ракетами «Циклон 2» и «Циклон 3» в количестве от 7 до 20 ракет. Двигатели есть, документация есть. Они могут поставлять эти двигатели как готовые изделия кому угодно, это не исключено», - заявил и. о. главы госагентства.

Также он добавил, что по его оценкам, самой Россией эти ракеты уже использоваться не будут.

«Высокая степень вероятности того, что выступление в прессе может быть инспирировано нашими «друзьями» из России, потому, что они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны в тех проектах, в которых мы участвуем», - отметил Радченко, добавив, что репутация Украины как космической державы от таких публикаций не пострадает, ведь она основана на тех наработках, которые уже есть в Украине, а «это просто шумиха на ровном месте».

Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, принимал участие в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, ранее была сфотографирована в российской форме.

В ответ на упомянутую публикацию, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство об ограничении распространения военных ракетных технологий.