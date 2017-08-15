Трагедия МН17 и референдум в Нидерландах стали серьезными испытаниями для двух стран - посол

Трагедия МН-17 и нидерландский референдум по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС стали серьезными испытаниями в двусторонних отношениях Украины и Нидерландов.

Об этом заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Киеве, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Сопереживания и солидарность граждан Украины с нидерландским народом относительно трагедии рейса МН-17 навсегда останутся в моей памяти», - заявил нидерландский дипломат.

Министр и посол выразили уверенность, что виновные в сбитии самолета рейса МН-17 будут привлечены к ответственности, а украинско-нидерландское сотрудничество в этой связи является чрезвычайно важным.

Климкин пожелал Кломпенхауверу успехов в дальнейшей деятельности.