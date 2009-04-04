Полтавский губернатор не жалеет, что голосовал за Ющенко
Тот мог, но не стал узурпировать власть
На будущих президентских выборах председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ готов голосовать за Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.
«Я ни дня не жалел, что поддержал Виктора Андреевича ЮЩЕНКО. Политические перипетии по-разному складываются, но он человек интеллигентный. Мы будем очень долго вспоминать ЮЩЕНКО, потому что он после себя оставит хорошее наследство», - сказал губернатор.
В частности, по словами В.АСАДЧЕВА, В.ЮЩЕНКО «не опустился до уровня КУЧМЫ и не начал узурпировать власть». «Он мог это сделать, когда пришел, с его рейтингом. Но он на это не пошел, ибо понимал, что построение демократического украинского общества гораздо важнее», - отметил председатель Полтавской ОГА.
Также, по его мнению, «даже материально ЮЩЕНКО после себя оставит очень много». «Он начал программу, связанную с инвалидностью, инструменты, связанные с семьей, с сиротами. Посмотрите какая тенденция: за детьми, в интернатах, уже стоит очередь на усыновление. Ранее наоборот все было. Он отстроил Батурин, город, о котором вообще боялись вспоминать. Он поставил памятник жертвам голодомора. Сегодня его ругают за то, что он строит музей вокруг Лавры, но ведь это уникальный музей-арсенал, один из крупнейших в Европе. Это же престиж страны. Поэтому он уже сегодня имеет большое наследство. Просто он - европейский Президент, он такой, к которому мы сами, возможно, не готовы», - заявил губернатор.