Литвин: Конституцию надо не менять, а выполнять

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в условиях кризиса нецелесообразно вносить изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции.

По словам В.ЛИТВИНА, «в условиях кризиса изменения в Конституцию не вносят», и необходимо выполнять нынешнюю Конституцию Украины, поскольку «все беды от того, что тотально игнорируется Конституция, а затем все списывают на ее несовершенство».

В то же время он отметил, что внесение изменений в Конституцию парламентом зависит от двух основных политических сил (речь идет о фракциях Партии регионов и БЮТ, поскольку необходимо не меньше 300 голосов депутатов – УНИАН).

При этом В.ЛИТВИН отметил, что нет никаких оснований для того, чтобы блокировать процесс создания комиссии ВР, которая будет заниматься подготовкой законопроектов относительно изменений к Конституции для рассмотрения в сессионном зале.

Как сказал В.ЛИТВИН, есть некоторые предостережения, «что мы должны освятить договоренности и создать фон» для реализации замыслов определенных политических сил.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Виктор ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады В.ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как неотложный.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборы главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.