Регионалы решили, что сегодня они «победили» Ющенко

В Партии регионов считают своей победой готовность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пойти на досрочные президентские выборы, если они состоятся одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду.

Об этом в комментарии УНИАН заявила заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

“Это означает, что Партия регионов победила. Сегодня на улицы Киева вышло более 50 тысяч наших сторонников, и они высказали именно такие требования к власти. То, что Президент ЮЩЕНКО отреагировал на эти требования, я считаю еще одной победой Партии регионов”, - сказала А.ГЕРМАН.

В то же время, она сообщила, что в ближайшее время лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обнародует свою позицию относительно сегодняшних заявлений Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.

«Я готов принять решение о досрочных президентских выборах. Потому что это решение сегодня от меня зависит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО выразил готовность идти на досрочные президентские выборы, но если они состоятся одновременно с досрочными парламентскими выборами.

В то же время В.ЮЩЕНКО высказался за проведение досрочных парламентских выборов по новому законодательству, которое будет предусматривать введение открытых избирательных списков.

Также еще одной условием объявления досрочных выборов Президента В.ЮЩЕНКО называет принятие решения об отмене депутатской неприкосновенности.