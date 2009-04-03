Еврокомиссию удивила «столь энергичная» реакция Кремля

Украина является суверенной страной и поэтому вправе контролировать свои газотранспортные сети.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава генерального директората Еврокомиссии по внешним связям Энеко ЛАНДАБУРУ.

По его словам, Европейский Союз хочет привлечь международные финансовые организации – Всемирный банк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк для того, чтобы «помочь Украине профинансировать работы по модернизации своей газотранспортной системы, сделать ее более надежной, с тем чтобы газ мог проходить». Все действия ЕС направлены на повышение безопасности поставок, сказал он.

В связи с этим в Еврокомиссии удивлены негативной реакцией России на подписание соглашения между ЕС и Украиной соглашения о модернизации украинской газотранспортной системы.

"И мы были несколько удивлены столь энергичной реакцией российских властей. Это соглашение не должно было иметь каких-то негативных последствий. Да, Россия экспортирует газ, и России тоже нужна надежно функционирующая транзитная система", - сказал Э.ЛАНДАБУРУ.

"Украина – это суверенная страна, и она, так же, как и Россия, имеет право контролировать свои газотранспортные сети", - констатировал глава генерального директората Еврокомиссии по внешним связям.

Как сообщал УНИАН, 23 марта с. г. в Брюсселе состоялась Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по поставкам газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 27 марта на пресс-конференции в Сочи, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.