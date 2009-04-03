Ющенко сказал, чем его можно купить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что будет принимать решение о своем участии в президентских выборах, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Хмельницком.

«Меня купить можно лишь одним – национальными интересами, украинскими интересами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что является самодостаточным человеком, имеющим свои ценности, которые он никогда не изменит.

В.ЮЩЕНКО подтвердил, что примет решение относительно своего участия в президентских выборах позже, но высказал мнение, что Украине нужен Президент-патриот.

«Я не отношусь к людям, которые колеблются в своем патриотизме, я не малоросс, я не хохол, я украинец, я Украинский Президент, я знаю, что эта страна нуждается в Президенте идейном, я знаю, что мои дети должны жить в государстве, в котором их судьба не зависит от Президента или премьера, или председателя Верховной Рады», - сказал В.ЮЩЕНКО.