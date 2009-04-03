Ющенко: сегодня нет оснований для роспуска парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на сегодняшний день нет оснований для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Хмельницком.

Комментируя слухи о том, что он якобы подготовил проект указа о роспуске парламента, В.ЮЩЕНКО назвал это глупостями. «Это глупость, басня, которую могут придумать лишь те люди, которые крепко держатся за свое кресло», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент пообещал, что не осуществит ни одного незаконного шага, в том числе и что касается принятия решения о роспуске Верховной Рады.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нет законных оснований для роспуска парламента. «Оснований для того, чтобы сегодня Президент распустил парламент, нет», - сказал он, выразив удивление, зачем ему было бы готовить проект указа в таких условиях. «Я даю твердое слово: пока я у руля Украины, я ни на один шаг неконституционный не пойду. Будьте убеждены, и передайте своим детям, что я не способен на такие незаконные и неморальные уступки», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он высказал пожелание, чтобы в парламенте были найдены возможности для стабилизации его работы. В.ЮЩЕНКО заметил, что Верховная Рада должна определиться относительно существования большинства и относительно конституционного механизма формирования правительства. «Не обязательно речь должна идти о роспуске парламента», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что Конституция сегодня дает парламенту все возможности для налаживания нормальной работы, и только если парламент окажется не способным все это сделать, тогда есть лишь одно законное основание выйти из этой ситуации – роспуск парламента.

Президент подчеркнул, что это последний шаг из перечисленных им возможных вариантов развития событий.

Перед этим он выразил согласие принять участие в досрочных президентских выборах, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими.