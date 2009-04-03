Ющенко: сегодня нет оснований для роспуска парламента
Ни одного незаконного шага не будет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на сегодняшний день нет оснований для роспуска парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Хмельницком.
Комментируя слухи о том, что он якобы подготовил проект указа о роспуске парламента, В.ЮЩЕНКО назвал это глупостями. «Это глупость, басня, которую могут придумать лишь те люди, которые крепко держатся за свое кресло», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Президент пообещал, что не осуществит ни одного незаконного шага, в том числе и что касается принятия решения о роспуске Верховной Рады.
В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нет законных оснований для роспуска парламента. «Оснований для того, чтобы сегодня Президент распустил парламент, нет», - сказал он, выразив удивление, зачем ему было бы готовить проект указа в таких условиях. «Я даю твердое слово: пока я у руля Украины, я ни на один шаг неконституционный не пойду. Будьте убеждены, и передайте своим детям, что я не способен на такие незаконные и неморальные уступки», - сказал В.ЮЩЕНКО.
При этом он высказал пожелание, чтобы в парламенте были найдены возможности для стабилизации его работы. В.ЮЩЕНКО заметил, что Верховная Рада должна определиться относительно существования большинства и относительно конституционного механизма формирования правительства. «Не обязательно речь должна идти о роспуске парламента», - сказал В.ЮЩЕНКО, заметив, что Конституция сегодня дает парламенту все возможности для налаживания нормальной работы, и только если парламент окажется не способным все это сделать, тогда есть лишь одно законное основание выйти из этой ситуации – роспуск парламента.
Президент подчеркнул, что это последний шаг из перечисленных им возможных вариантов развития событий.
Перед этим он выразил согласие принять участие в досрочных президентских выборах, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими.