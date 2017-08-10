СБУ превратилась в Службу беспредела Украины - Новое время

Отставив свои изначальные задачи, сотрудники Службы безопасности Украины сосредоточились на новой - что есть силы давить на бизнес. Причем ради личной выгоды, пишет в свежем номере журнал "Новое время".

Представители нескольких десятков компаний, с которыми во время подготовки статьи побеседовало издание, заявили о том, что пострадали от действий госоргана. По их словам, последний, выстраивая особые отношения с бизнесом, использует полный спектр своих профессиональных инструментов, в том числе обыски, уголовные производства и санкции. В результате бизнесмены терпят миллионные убытки, а сама СБУ с ее обширными полномочиями превращается в банального рэкетира и инструмент обогащения некоторых ее высокопоставленных сотрудников, утверждают руководители пострадавших компаний.

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Глава Офиса бизнес-омбудсмена. Альгирдас Шемета рассказал, что за год его офис получает от частных компаний десятки жалоб на СБУ, и в последнее время их число растет.

Отечественные спецслужбы остаются единственным силовым ведомством в стране, которого вообще не коснулись реформы и которое остро в них нуждается.

В своей статье "Новое время" приводит несколько случаев давления СБУ на бизнес, в частности - скандал с талонами на бензин, и гораздо более крупное дело - зачистка рынка сжиженного газа в интересах одиозного украинского политика Виктора Медведчука.

По всем случаям журнал пытался получить разъяснения ведомства, но безуспешно.

Тем временем тот факт, что СБУ явно выходит за рамки своих полномочий, признают даже международные эксперты и пытаются в этом вопросе протянуть Украине руку помощи. Фердинанд Кениг, спикер консультативной миссии Европейского союза, утверждает, что уже существует план реформ в СБУ.

“Вместе с НАТО мы разработали концепцию, чтобы превратить СБУ исключительно в службу сбора данных, имеющих отношение к безопасности страны, и ограничить ее полномочия в проведении досудебных расследований”, - говорит Кениг. СБУ точно не должна заниматься преследованием бизнеса, подчеркивает он.