Балога хочет оградить себя от репрессий, а Ющенко путает следы?

Верховная Рада Украины своим постановлением о назначении выборов Президента Украины на 25 октября в 2009 г. нанесла Банковой не столько правовой, сколько мощный политико-эмоциональный удар, пишет еженедельник «Комментарии».

Главная дискуссия теперь явно переместится в Конституционный Суд, судьи в очередной раз испугаются, и формируемое главой Секретариата Президента Украины Виктором БАЛОГОЙ всего под одно решение большинство в КС рухнет, отмечает издание.

Конституционная реформа от Президента Виктора ЮЩЕНКО, пишет еженедельник, является не более чем виртуальным прожектом, рассчитанным на пиар и «запутывание следов». Во-первых, для Президента было важно первым открыть большую конституционную дискуссию предвыборного года, опередив своих конкурентов из БЮТ и Партии регионов. Во-вторых, продемонстрировать избирателю свою готовность к политическим реформам и, опять же, неготовность к таким изменениям своих оппонентов. В-третьих, «поддать жару» в перманентный политический кризис. И в-четвертых, подготовить почву для последующих подковерных действий, направленных на удержание власти.

Представители СП даже не скрывают, что вслед за обнародованием проекта Конституции состоятся общественные слушания (как в старые добрые времена), оценка документа ведущими научными центрами (такая технология была также успешно апробирована при Леониде КУЧМЕ), наконец, проведут референдум (по проекту В.ЮЩЕНКО новую редакцию Основного Закона должен утвердить исключительно народ на референдуме).

В случае жесткого сопротивления политреформе со стороны парламента Президент может вынести свой проект в обход ВР прямо на всенародное голосование, а заодно и дополнительно мотивировать этим (неприятием депутатами реформы) досрочный роспуск парламента.

В перевыборах парламента, по мнению «Комментариев», больше всего заинтересован В.БАЛОГА. Пока В.ЮЩЕНКО - Президент, а он - глава его канцелярии, Виктор Иванович имеет шансы всеми правдами и неправдами провести свой «Единый центр» в парламент (особенно окрыляет «ЕЦ» успех в Тернополе). И, как минимум, оградить себя от возможных репрессий после очень вероятного проигрыша своего шефа на президентских гонках, а, как максимум, попробовать разыграть «золотую акцию» в новой ВР.

Однако после вчерашнего решения парламента темп операции уже потерян, указ о роспуске ВР явно перемещается в длинный ящик. Ну а после провала идеи перевыборов под большим сомнением окажется проведение конституционного референдума, и как следствие, исчезают даже минимальные шансы В.ЮЩЕНКО переизбраться на второй срок в конкурентной борьбе, резюмируют «Комментарии».