В Генштабе заявляют, что системы ВСУ не были заражены вирусом Petya

Системы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не были заражены вирусом Petya. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге начальник войск связи Вооруженных сил Украины - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко.

Читайте такжеМасштабная хакерская атака в Украине: специалисты назвали цель вируса Petya"Ни один компьютер и автоматизированное рабочее место в Вооруженных силах Украины, по официальным данным, этим вирусом заражено не было", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня была произведена кибератака на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического, транспортного секторов, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп.