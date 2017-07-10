На усиление кибербезопасности в Украине будут выделены деньги - Турчинов

На заседании СНБО принято решение о выделении 250 млн грн на борьбу с кибератаками. Об этом сегодня во время брифинга после заседания Совбеза сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читайте такжеНАТО одобрило обновленный план по киберзащите на фоне гибридных войн – генсек Столтенберг«Для усиления кибербезопасности выделено Госспецсвязи 250 млн грн и, в первую очередь, безусловно, мы делали выводы после последней мощной кибератаки, которая произошла неделю назад», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространявшей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.

Согласно данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Также вирус распространился во многих других странах.

4 июля украинская полиция конфисковала серверы компании по разработке бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc по подозрению в распространении вируса Petya.A.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители предотвратили второй этап кибератаки Petya.А «с очевидными источниками из Российской Федерации».

В свою очередь, президент Петр Порошенко сегодня заявил, что Украина имеет свидетельство того, что кибератака была организована Российской Федерацией.