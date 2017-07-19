Минобразования обвиняет вирус Petya.A в проблемах с электронной базой для абитуриентов

Проблемы с электронной базой мешают абитуриентам подавать заявления до желаемых вузов даже на экваторе вступительной кампании. Кому-то система не засчитала все баллы, кому-то заявление аннулировали, а кто-то до сих пор не может даже зарегистрироваться, говорится в сюжете ТСН.

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"Произошла неизвестная ошибка. Неизвестна! Никто не знает, что там происходит с этой ошибкой. Зарегистрироваться невозможно", - комментирует попытку подать заявление до вожделенного дочкой мама выпускницы университета Анна Гин. С ее слов, ночью ситуация не лучше. "Я заходила ночью. Я ставила будильник на 5:00 утра – оно не работает", - утверждает женщина. "Я не айтишник, но я плачу налоги. Это же за бюджетный счет создавалось. Очень хочется, чтобы оно работало", - говорит мама абитуриентки.

Теперь всем, кто не может зарегистрироваться в системе, дорога в приемные комиссии. Министерство образования разрешило подавать письменные заявления. В комиссии должны убедиться, что абитуриент действительно не смог зарегистрироваться, а далее принимают от него заявление бумажную. Вот только это ничего не гарантирует.

"Мы рекомендуем взять расписку с абитуриента или родителей, что они не имеют никаких претензий, если мы тоже не сможем внести, потому обращаемся к единой государственной базы теми же самыми каналами, в тот же способ, что и абитуриенты", - говорит проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

Некоторые из поступающих упрекает системе в том, что она потеряла баллы – например, за всеукраинскую олимпиаду по определенному предмету. Они имели бы существенно улучшить проходные позиции кандидата до вожделенного вуза, однако компьютерная программа их просто не засчитала. Только за первые два дня вступительной кампнії в вузы поступили тысячи заявлений с ошибками в баллах.

"У нас было 1200 таких заявлений с пустыми конкурсными баллами. Их было анульвоано единой государственной базой образования, и поступающие должны подать вновь", - пояснила заместитель ответственного секретаря приемной комиссии КПИ Радмила Сегол.

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По всей Украине уже аннулировали 40 тысяч заявлений. В министерстве образования говорят, что этим абитуриентам направили письма, чтобы повторили заявки. Виновного нашли – это вирус Petya.A.

"Сработала очередная защита от возможной атаки, хотя, к счастью, тогда никакой атаки не было. Та часть информации, которую поступающие в своих кабинетах подавали в систему, не была в системе сохранена", - утверждает директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.