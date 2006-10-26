Как Ющенко отреагировал на готовность Путина защитить Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина способна самостоятельно обеспечить свою целостность и национальный суверенитет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Хельсинки на совместном брифинге с Президентом Финляндии Тарьей ГАЛОНЕН, отвечая на вопрос относительно вчерашнего заявления Президента России Владимира ПУТИНА.

«Украина – суверенное государство, и она на сегодняшний день способна обеспечить свою целостность и национальный суверенитет. Мы имеем украинские Вооруженные силы, которые выполняли до этого и в дальнейшем смогут выполнять эту важную функцию. Это - функция Украинского государства», - сказал, в частности, В.ЮЩЕНКО.

В то же время он добавил, что, «с другой стороны, если Владимир Владимирович ПУТИН имеет в виду те гарантии, которые Россия дала в рамках соглашения о ядерном разоружении – наряду с правительствами США и других сторон, то мы благодарны ей за то, что эта позиция подтверждается».

Как сообщал УНИАН, Президент РФ 25 октября в ходе "прямой линии" заявил, что Россия готова в случае обращения Украины защитить ее от вмешательства извне во внутриукраинские дела.

"Если украинское руководство посчитает возможным обратиться к нам за помощью, мы готовы, не погружаясь в эти проблемы, не втягивая Россию в решение проблем подобного рода, содействовать нашему ближайшему соседу, без всякого преувеличения, братской республике Украина, к тому, чтобы защитить ее, если у кого-то возникнет такое искушение вмешиваться во внутренние дела Украины извне.