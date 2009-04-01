У Ющенко ответили ВР, что досрочные выборы возможны по закону Архимеда

Назначение президентских выборов на 25 октября не отвечает действующей Конституции Украины, согласно которой выборы должны состояться в январе следующего года, и приведет к конституционному конфликту.

Как сообщили УНИАН в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

По его словам, народные депутаты дают политическую оценку основному документу Украины и отступают от главного принципа конституционного права, по которому старая Конституция не может переживать свое время. Если есть необходимость, законодатель в переходных положениях определяет, какие принципы старой Конституции продолжают действовать, а в переходных положениях действующей украинской Конституции нет ни одного слова о выборах Президента, отметил С.ГАВРИШ.

У С.ГАВРИША нет сомнений, что назначение Верховной Радой выборов Президента на октябрь – это политтехнологический шаг народных депутатов. Массовое голосование показывает, что таким образом они пытались обеспечить себе соответствующий политический и конституционный иммунитет против досрочного роспуска парламента, отметил он.

Следствием такого решения парламента, по мнению С.ГАВРИША, будет конституционный конфликт в стране, ведь Конституцию используют как способ политической борьбы, кроме того, это усилит противостояние между Президентом и парламентом.

«Понятно, что это стоит рассматривать как вызов Президенту с точки зрения его гарантирования качества политической системы, которая должна действовать в точном соответствии с Конституцией Украины. Поэтому он просто обязан обратиться в Конституционный Суд с соответствующим представлением», – убежден С.ГАВРИШ.

Он считает, что досрочные парламентские выборы все еще возможны, поскольку речь идет не о намерениях Президента на субъективном уровне, а о дееспособности или недееспособности парламента и правительства.

По словам С.ГАВРИША, парламент вчера не принял ни одного из антикризисных законов.

Если так будет и дальше, и если правительство не будет способно взять на себя политическую ответственность за состояние дел в стране, ситуация будет ухудшаться, и парламент будет становиться все более недееспособным, считает он.

Тогда, по словам С.ГАВРИША, «досрочные выборы могут состояться в силу, так сказать, закона Архимеда: если кризис будет давить на все без исключения институциональные, экономические и другие системы, то рано или поздно придется принимать такое решение как способ выхода из кризиса».

«Но главная задача – не провести досрочные выборы, а найти инструменты консолидации украинской политической власти», – отметил он.