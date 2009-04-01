У Ющенко ответили ВР, что досрочные выборы возможны по закону Архимеда
Сегодняшнее решение расценивают как вызов
Назначение президентских выборов на 25 октября не отвечает действующей Конституции Украины, согласно которой выборы должны состояться в январе следующего года, и приведет к конституционному конфликту.
Как сообщили УНИАН в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.
По его словам, народные депутаты дают политическую оценку основному документу Украины и отступают от главного принципа конституционного права, по которому старая Конституция не может переживать свое время. Если есть необходимость, законодатель в переходных положениях определяет, какие принципы старой Конституции продолжают действовать, а в переходных положениях действующей украинской Конституции нет ни одного слова о выборах Президента, отметил С.ГАВРИШ.
У С.ГАВРИША нет сомнений, что назначение Верховной Радой выборов Президента на октябрь – это политтехнологический шаг народных депутатов. Массовое голосование показывает, что таким образом они пытались обеспечить себе соответствующий политический и конституционный иммунитет против досрочного роспуска парламента, отметил он.
Следствием такого решения парламента, по мнению С.ГАВРИША, будет конституционный конфликт в стране, ведь Конституцию используют как способ политической борьбы, кроме того, это усилит противостояние между Президентом и парламентом.
«Понятно, что это стоит рассматривать как вызов Президенту с точки зрения его гарантирования качества политической системы, которая должна действовать в точном соответствии с Конституцией Украины. Поэтому он просто обязан обратиться в Конституционный Суд с соответствующим представлением», – убежден С.ГАВРИШ.
Он считает, что досрочные парламентские выборы все еще возможны, поскольку речь идет не о намерениях Президента на субъективном уровне, а о дееспособности или недееспособности парламента и правительства.
По словам С.ГАВРИША, парламент вчера не принял ни одного из антикризисных законов.
Если так будет и дальше, и если правительство не будет способно взять на себя политическую ответственность за состояние дел в стране, ситуация будет ухудшаться, и парламент будет становиться все более недееспособным, считает он.
Тогда, по словам С.ГАВРИША, «досрочные выборы могут состояться в силу, так сказать, закона Архимеда: если кризис будет давить на все без исключения институциональные, экономические и другие системы, то рано или поздно придется принимать такое решение как способ выхода из кризиса».
«Но главная задача – не провести досрочные выборы, а найти инструменты консолидации украинской политической власти», – отметил он.