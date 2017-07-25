Поляков заявляет о внесении залога в размере 304 тысяч гривень

Народный депутат Максим Поляков (фракция «Народный фронт») заявляет о внесении залога в размере 304 тысяч гривен, который определен ему судом как мера пресечения.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Законопослушный гражданин внес залог", - говорится в сообщении.

Также он разместил фотокопию платежного поручения о внесении залога.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля Соломенский районный суд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн.

Также суд обязал его носить электронное средство контроля, являться по требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд. Не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. Уведомлять их об изменении своего места жительства и места работы. Кроме того, Полякова обязали воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязательства (кроме общения со свидетелями), поскольку считает решение суда неконституционным.