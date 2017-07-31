Депутат Поляков пожаловался в Генпрокуратуру на НАБУ

Народный депутат от «Народного фронта» Максим Поляков прибыл в Генеральную прокуратуру с адвокатом, чтобы пожаловаться на Национальное антикоррупционное бюро и его руководителя Артема Сытника.

Об этом он заявил в эфире «112».

Поляков заверил, что электронный браслет на него надевать не нужно.

«Сегодня мы пришли с моим адвокатом в Генеральную прокуратуру, чтобы подать информацию относительно преступлений, которые делает НАБУ против меня», — сказал он.

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Поляков надеется, что ГПУ допросит его как пострадавшую сторону, а также вызовет на допрос директора НАБУ Артема Сытника.

Ранее в САП заявили, что не смогли надеть Полякову браслет, потому что он убежал.

Ранее спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что Поляков не явился в полицию для того, чтобы надеть электронный браслет.

Напомним, суд избрал меру пресечения Полякову в виде залога в 304 тысячи гривен, электронного браслета и запрета на выезд за пределы Киева и Умани без разрешения следователей.

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25 июля Поляков внес залог. Тогда судья Соломенского суда Тарас Оксюта отметил, что постановление обжалованию не подлежит.

Депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат подозреваются прокуратурой в получении средств и лоббировании интересов иностранной компании «Фуджейра», которая добывает янтарь.