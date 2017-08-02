Организаторы "Евровидения" прокомментировали информацию об изменении правил конкурса

Международный pr-менеджер "Евровидения" и глава управления по связям с общественностью и СМИ в "UA:Первый" Виктория Сидоренко сообщила, что официально Европейский вещательный союз не делал официального заявления относительно нововведений в правилах песенного конкурса.

"Такое заявление не обнародовано EBU", - подчеркнула она в комментарии "Украинской правде".

Сейчас журналисты пытаются выяснить, действительно ли EBU вносил такие изменения в свой регламент.

Информация о нововведениях в правилах "Евровидения" появилась на сайте ESCToday.com. Он основан фанатами конкурсе в 1999 году. Портал публикует новости, опросы, интервью и рейтинги участников песенного конкурса.

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Как сообщалось на сайте ESCToday.com, референтная группа "Евровидения" внесла ряд изменений в регламент проведения песенного конкурса. Так, национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, имеющих определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку "Евровидения". Такое решение было принято из-за инцидента вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая посещала оккупированный Крым и не смогла посетить из-за этого Киев.

Кроме того, в состав жюри не должны быть включены лица, которые так или иначе связаны участниками конкурса или которые имеют определенные интересы. Эти изменения сделаны для того, чтобы жюри могло оценивать артистов лишь, опираясь на свой опыт и профессионализм.

Также изменения коснулись графика подготовки к конкурсу после того, как в прошлом году украинская сторона имела проблемы с графиком организации песенного соревнования. Теперь Европейский вещательный союз оставляет за собой право передать право организации конкурса другому вещателю в случае задержек.