Евровидение: организаторы скорректировали правила конкурса из-за инцидента с россиянкой Самойловой

Референтная группа "Евровидения" внесла ряд изменений в регламент проведения песенного конкурса.

Как сообщает EscToday, согласно изменению, национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, которые имеют определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку Евровидение.

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Такое решение было принято с инцидентом вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая посещала оккупированный Крым и не смогла посетить из-за этого Киев, в котором в прошлом году проходил конкурс.

Кроме того, в состав жюри не должны быть включены лица, которые так или иначе связаны в участниками конкурса или имеют определенные интересы. Эти изменения сделаны для того, чтобы жюри могло оценивать артистов лишь, основываясь на свой опыт и профессионализм.

Также изменения коснулись графика подготовки к конкурсу после того, как в прошлом году украинская сторона имела проблемы с графиком организации песенного соревнования. Теперь, Европейский вещательный союз оставляет за собой право передать право организации конкурса другому вещателю в случае задержек.