Лицом к лицу с клоуном: появился новый трейлер хоррора "Оно"
Зрителям снова представляют сцену с появлением в канализации жуткого клоуна, однако, в отличие от первого трейлера, теперь он снят более крупным планом.
Студия Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора «Оно». Ролик выложен на YouTube-канале кинокомпании.
Видеозапись показывает жителей маленького американского города, в котором начинают пропадать дети. Зрителям снова представляют сцену с появлением в канализации жуткого клоуна, однако, в отличие от первого трейлера, теперь он снят более крупным планом.
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Клоун появляется в трейлере еще несколько раз, он пугает жителей. После этого группа подростков решает самостоятельно разобраться в ситуации и найти пропавших.
Лента режиссера Андреса Мускетти выйдет на экраны 8 сентября. Картина стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Обе работы основаны на одноименном романе Стивена Кинга.