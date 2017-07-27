Депутату Полякову не надели электронный браслет

Народному депутату от фракции «Народный фронт» Максиму Полякову не надели электронный браслет. Об этом он сообщил «112 Украина» после того, как вышел из здания Главного управления Национальной полиции Черкасской области.

«Браслет никто не пытался мне надеть», - сказал Поляков.

Читайте такжеГенпрокуратура проверит заявление о якобы подделке НАБУ подписи помощницы ПоляковаНа своей странице в Facebook политик написал, что сегодня у него была запланирована встреча с избирателями и представителями общественных организаций и бизнеса в Черкассах.

«Однако работники НАБУ открыто мешали выполнению моих депутатских полномочий и препятствовали свободному передвижению. В сложившейся ситуации был вынужден обратиться в полицию. Данный факт зафиксирован, составлено соответствующее заявление о совершении незаконных, противоправных действий работниками НАБУ по отношению ко мне... На данный момент работники НАБУ находятся в отделении, устанавливаются их личности. Надеюсь, что в течение суток соответствующие сведения будут внесены в ЕГРДР и будет открыто еще одно уголовное производство по факту совершения незаконных действий работниками НАБУ, направленными против меня», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, Поляков подал апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, которое обязывало его носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

21 июля Соломенский райсуд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также его обязали носить электронное средство контроля, а не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству и сдать все паспорта для выезда за границу.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и исполнять назначенные судом обязанности (кроме общения со свидетелями), однако 25 июля все же внес залог.

Он подозревается в совершении действий, предусмотренных ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на задержание и арест.