Защита нардепа Полякова подала апелляцию на решение суда

Защита народного депутата Максима Полякова подала апелляцию на решение суда, согласно которому он должен носить электронный браслет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Моим адвокатом подана апелляционная жалоба на постановление Соломенского районного суда города Киева от 21.07.2017 г. Это постановление является незаконным и принятым с превышением полномочий в части возложения на меня дополнительных процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Соломенский районный суд избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн.

Также суд обязал его носить электронное средство контроля, являться по требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд. Не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда. Уведомлять их об изменении своего места жительства и места работы. Кроме того, Полякова обязали воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве.

Поляков заявил, что не собирается вносить залог и выполнять назначенные судом обязательства (кроме общения со свидетелями), поскольку считает решение суда неконституционным.