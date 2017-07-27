Прокуратура Грузии заявила, что не будет выдавать Черновецкого Украине

Грузия не выдаст Украине бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого в случае поступления запросе о его задержании и экстрадиции.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии, сообщает ТСН со ссылкой на грузинское агентство Liberali.

Читайте такжеПуть Черновецкого в миллионеры: "Гроші" раскрывают наглые коррупционные схемы

Отмечается, что Генпрокуратура Украины еще не отправляла в Тбилиси запрос о задержании и выдаче Черновецкого.

"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", - сообщили в прокуратуре Грузии.

Как сообщал УНИАН, 26 июля следователи Генеральной прокуратуры получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Ранее, 14 июля, Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.