Прокуратура Грузии заявила, что не будет выдавать Черновецкого Украине
Генпрокуратура Украины еще не направляла в Тбилиси запрос о задержании и выдаче Черновецкого.
Грузия не выдаст Украине бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого в случае поступления запросе о его задержании и экстрадиции.
Об этом говорится в заявлении прокуратуры Грузии, сообщает ТСН со ссылкой на грузинское агентство Liberali.
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Отмечается, что Генпрокуратура Украины еще не отправляла в Тбилиси запрос о задержании и выдаче Черновецкого.
"В случае поступления требования о задержании и экстрадиции Леонида Черновецкого в Украину, оно не может быть выполнено, так как Леонид Черновецкий является гражданином Грузии и его передача в третьи страны недопустима", - сообщили в прокуратуре Грузии.
Как сообщал УНИАН, 26 июля следователи Генеральной прокуратуры получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.
Ранее, 14 июля, Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.