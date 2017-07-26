Следователи ГПУ получили разрешение на задержание экс-мэра Киева Черновецкого

Следователи Генеральной прокуратуры получили разрешение суда на задержание экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, соответствующее разрешение следователи получили 25 июля.

«25.07.2017 следователями ГПУ получено разрешение суда на задержание Леонида Черновецкого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - написала она.

Сарган также напомнила, что Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

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14 июля Черновецкому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Учитывая, что подозреваемый уклоняется от следствия, и его местонахождение не известно, получено разрешение суда на его задержание», - написала Сарган.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.