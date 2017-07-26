Новый главный украинский пограничник купил BMW стоимостью в три годовых зарплаты - СМИ (фото, документы)

Согласно декларации Петра Цигикала, который до недавнего времени занимал должность директора Департамента оперативной деятельности ГПСУ, из недвижимого имущества у его семьи - только гараж на 24 квадратных метра, а из движимого - 2 автомобиля, говорится в расследовании Bihus.info.

Люксовый джип BMW X5 Петр Цигикал купил в июне 2016 года за 647 тысяч гривень. Однако, по данным журналистов, собственное BMW генерал бережет, и на работе его возит Nissan Pathfinder 2013 года стоимостью $30 тыс., приобретенный за средства международных доноров.

Официальная заработная плата Цигикала за 2016 год составила 284 тысячи гривень. Скорее всего, средства на приобретение люксовой машины пограничник сэкономил на "отчуждении движимого имущества" стоимостью 600 тысяч.

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Сравнение деклараций чиновника за 2015 и 2016 годы свидетельствует, что этим имуществом, вероятно, была предыдущая машина Петра Цигикала - Toyota Camry. Правда, ее стоимость, согласно декларации, составила 240 тысяч, а продал ее пограничник уже за 600 тысяч.

"Покупателем в этой невыгодной сделке указана Александра Блавдзевич. Аналитики bihus.info нашли в Интернете только одного человека с таким именем, и это - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей", - рассказали журналисты.

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Государственной пограничной службы генерал-лейтенанта Петра Цигикала.

В тот же день президент удовлетворил рапорт председателя Государственной пограничной службы Виктора Назаренко о увольнении. Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.