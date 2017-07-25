Порошенко назначил новым главой Госпогранслужбы Петра Цигикала (видео)

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Государственной пограничной службы генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Об этом он сообщил в Facebook.

"Новому руководителю ставлю задачу усилить пограничную безопасность, чтобы останавливать тех, кто не с добром к нам приходит. И поддерживать комфортные условия для граждан, путешествующих в Европу без виз, решительно искоренять коррупцию в службе", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко удовлетворил рапорт главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении. Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.

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Стоит отметить, что Назаренко потерял сознание 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко. В АП Назаренко оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы. Он находится в реанимации, однако врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.