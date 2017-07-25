Порошенко одобрил увольнение главы Госпогранслужбы, который упал в обморок во время речи Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил рапорт главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко об увольнении.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Читайте такжеГлавный пограничник Украины находится в реанимации после вчерашнего обморока в Администрации президента

"Президент удовлетворил рапорт председателя Государственной пограничной службы об увольнении", - заявил Слободян.

Он подтвердил, что Назаренко подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья.

Как сообщал УНИАН, Назаренко потерял сознание 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко. В АП Назаренко оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы. Он находится в реанимации, однако врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.