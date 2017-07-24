В МИД снова взялись отслеживать правильное обозначения Крыма на картах

В МИД Украины запустили второй этап проекта "Крым на карте мира", посвященный навигационным системам и продуктам. В ведомстве обратились к гражданам с просьбой сообщать об обнаружении неправильного обозначения Крыма на картах в мире, говорится на Facebook-странице ведомства.

"Сейчас мы хотим обратить особое внимание на правильность обозначения АР Крым в навигационных продуктах. Каждый может помочь и присоединиться: просто откройте навигаторы в своих смартфонах/планшетах/автомобилях и посмотрите правильно ли обозначена АР Крым на карте", - говорится в сообщении МИД.

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В частности, если изображение является некорректным, МИД просит присылать на адрес crimea@mfa.gov.ua такую информацию:

1. Скриншот/фото некорректного изображения.

2. Информация о навигационном продукте (название, язык использования, год изготовления, дата обновления карт).

3. Компания-производитель навигационной карты (название, страна, центральный офис).

4. Технический прибор, на котором используется программный продукт (название, год, производитель).

5. Дополнительная информация о продукте (например, если речь идет о обозначение АР Крым на навигаторе, который установлен в автомобиле - марка, год выпуска авто).

"Мы фиксируем все факты и обращаемся через наши посольства до центральных офисов компаний-производителей с просьбой исправить неточности в навигационных системах в соответствии с нормами международного права и Резолюции ГА ООН №68/262 от 27 марта 2014 года, которые подтверждают территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в сообщении.