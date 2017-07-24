Порошенко подчеркивает важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН

Президент Украины Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил в ходе телефонного разговора в "нормандском формате" с президентом Франции Эммануэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечается, собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.

"Президент Украины назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории. Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывод тяжелого вооружения и проведение разведения сил с круглосуточным мониторингом ситуации СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры "нормандской четверки" проводят анонсированный телефонный разговор. Разговор начался около полудня. В частности, в телефонных переговорах принимают участие президент Украины Петр Порошенко, лидер РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "традиционно по результатам этого телефонного разговора предоставим информацию". Песков уточнил, что телефонный разговор начался примерно в полдень по московскому времени. "Как правило, такие разговоры довольно сложны в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они продолжаются достаточно долго", - отметил представитель Кремля.