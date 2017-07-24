Переговоры "нормандской четверки": у Путина пообещали предоставить информацию по результатам разговора

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявили о начале телефонного разговора лидеров "нормандского формата" по поводу ситуации на востоке Украины.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До сих пор, сейчас, в данный момент продолжается телефонный разговор в нормандском формате. Президент Путин общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - сказал Песков.

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Он добавил, что "традиционно по результатам этого телефонного разговора предоставим информацию".

Песков уточнил, что телефонный разговор начался примерно в полдень по московскому времени.

"Как правило, такие разговоры достаточно сложные в исполнении, потому что разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", - отметил представитель Кремля.

Как сообщал УНИАН ранее, лидеры "нормандской четверки" проводят анонсированный телефонный разговор. Разговор начался около полудня.

В частности, в телефонных переговорах принимают участие президент Украины Петр Порошенко, лидер РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.