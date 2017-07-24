Внешнеполитические советники глав стран "нормандского формата" встретятся в конце лета

Во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав стран "нормандского формата". Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора в "нормандском формате" президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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"Во время двухчасового разговора договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кого незаконно удерживают на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.