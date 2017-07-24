Внешнеполитические советники глав стран "нормандского формата" встретятся в конце лета

15:51, 24 июля 2017
Политика
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Об этом президенты четырех стран договорились во время телефонных переговоров 24 июля.

Стало известно, когда встретятся внешнеполитические советники голов

Во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав стран "нормандского формата". Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора в "нормандском формате" президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

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"Во время двухчасового разговора договорились согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации Минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко также в очередной раз подчеркнул, что освобождение заложников блокирует российская сторона: Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кого незаконно удерживают на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко.

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Новость в сюжете: Телефонные переговоры "нормандской четверки"
Теги: #война на Донбассе#Встреча Нормандской Четверки#переговоры нормандской четверки