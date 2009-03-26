Донецкий облсовет требует отставки Президента, Кабмина и парламента

Сегодня депутаты Донецкого областного совета приняли обращение, в котором требуют отставки Президента, правительства и парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие документа на 21-й внеочередной сессии областного совета проголосовали 103 из 105 присутствовавших депутата, 2 человек не голосовали.

Председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК заявил: «Закончилось время этой власти… кто они такие, мы уже увидели, что они сделали, мы тоже уже увидели, поэтому требование в обращении одно – в отставку должны уйти Президент, правительство и Верховная Рада».

Перед вынесением решения на сессии выступали несколько депутатов облсовета от фракции Партии регионов, Блока Натальи Витренко, Коммунистической и Социалистической партий, которые обличали действующую в стране власть и требовали ее смены.

Руководитель фракции Партии регионов в облсовете Сергей НАПРАСНИКОВ подчеркнул, что времени осталось очень мало, поэтому надо срочно принимать кардинальные решения.

«Мы предлагаем: во-первых, добиться внеочередных одновременно парламентских и президентских выборов уже осенью этого года; во-вторых, привести к руководству страны лидеров, способных предотвратить катастрофу, и в-третьих, срочно расширить полномочия местного самоуправления для быстрого и адекватного реагирования на вызовы, которые возникают ежедневно», - сказал С.НАПРАСНИКОВ.

Он призвал народ Украины, все политические силы и парламентские фракции «объединиться для решения этих трех задач, иного пути у нас нет».

В свою очередь, представитель Социалистической партии Украины Олег РЫБАКОВ присоединился к лозунгам «регионала», подчеркнув, что «это правительство лишь способно перекладывать тяжелые последствия системного кризиса на плечи своих граждан». Он акцентировал, что в Украине сегодня «социально-экономический кризис углубляется политическим, его причины не столько в несовершенстве системы власти, сколько в циничном пренебрежении Конституции и законов».