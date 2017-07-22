Болгарский телеканал извинился за размещение карты Украины без Крыма
«Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал!», - отмечается в сообщении.
Болгарский телеканал извинился за размещение карты Украины без Крыма.
Об этом Посольство Украины в Республике Болгария проинформировало в Facebook.
Как сообщил посол Украины в Болгарии Николай Балтажы, «наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма».
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«Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал!», - отмечается в сообщении.
Представители Украины неоднократно указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении карты страны. Последним случаем стало 13 июня, когда посольство Украины в Казахстане выразило протест Астане через экспозицию на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.