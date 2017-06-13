Создатели карты России с Крымом в Астане извинились перед Украиной – МИД Казахстана

В МИД Казахстана призвали не политизировать скандал с появлением на фестивале Astana Art Fest карты Украины без Крыма.

Об этом сообщает издание Nur.kz.

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что создатели инсталляции, видимо, "творчески" подошли к процессу, не вдаваясь в политические подробности.

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"Не надо политизировать этот инцидент - установка была, но это произведение какого-то творческого коллектива, соответственно, никакого намерения политического не было. Видимо, художники подошли творчески, не вдаваясь в политические подробности. Они свою вину признали, направили официальное обращение в посольство Украины с извинениями", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в центре казахстанской столицы в рамках Астана арт фест разместили 84 фигуры с флагами и символикой различных стран. Карту Украины изобразили без Крыма, зато на карте России полуостров появился. Позже карты России и Украины зарисовали.