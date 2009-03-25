Шуфрич и Лукаш решили ускорить расследование отравления Ющенко

Народные депутаты Украины Елена ЛУКАШ и Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) внесли в парламент проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины ЮЩЕНКО Виктора Андреевича и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд”.

Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.

Как сообщила в интервью УНИАН Е.ЛУКАШ, руководителем комиссии предлагается избрать народного депутата Украины Владимира СИВКОВИЧА (фракция Партии регионов), поскольку он уже возглавлял такую ВСК в одном из предыдущих созывов парламента и “знаком с данной темой”. Она напомнила, что тогда комиссия не смогла отчитаться, а лишь “ограничилась информацией политических причин”.

Е.ЛУКАШ отметила, что предлагается создание такой ВСК для того, чтобы “эта карта не использовалась никем во время избирательной кампании”. По ее словам, сегодня “очень частыми стали вызовы в Генеральную прокуратуру Украины представителей Партии регионов” по поводу дела об отравлении В.ЮЩЕНКО. Она сказала, что “вызываются люди, которые вообще не знакомы с В.ЮЩЕНКО и не находились на одной территории с господином ЮЩЕНКО”. Е.ЛУКАШ не захотела называть их фамилий, только отметила, что “это почти вся фракция Партии регионов”.

По ее словам, комиссия должна выяснить, отчего это следствие как та песня народов восточных никогда не кончается, и когда материалы будут переданы в суду, почему такое любопытство нездоровое Генеральной прокуратуры к нашим депутатам, не оказывает ли тем самым генпрокуратура давление на них?”.

Е.ЛУКАШ считает, что инициатива по созданию ВСК будет поддержана в парламенте, поскольку “все фракции предоставили своих представителей, что свидетельствует о понимании необходимости выяснения обстоятельств этого дела”.