КПУ выдвинула обвинение Ющенко

Народный депутат, один из лидеров Коммунистической партии Адам МАРТЫНЮК считает, что в Украине еще реально провести процедуру импичмента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По словам А.МАРТЫНЮКА, если бы он «был Президентом и увидел, что мне реален импичмент, я бы, конечно, объявил о прекращении своих полномочий добровольно». Такой шаг он объяснил тем, что «одно дело уйти добровольно с должности, и совсем другая ситуация, когда будет объявлен импичмент», «Импичмент - это позор для государства, и в первую очередь для человека, которому будет объявлен импичмент», - заявил А.МАРТЫНЮК. По его словам, «импичментов не так много было в истории разных государств».

«Реален ли в Украине импичмент? – риторически спросил он. - Практически, реален. Правда, процедура долговременная. По крайней мере, если затягивать и соблюдать все буквы и дух закона, то для процедуры импичмента нужно как минимум девять месяцев. Зачем импичмент, если скоро выборы? Разница заключается в том, как Президент уйдет с должности. Или его не изберут на второй срок, или объявят импичмент – это большая разница».

А.МАРТЫНЮК напомнил, что «пока процедуру импичмента открыто поддерживает только КПУ, которая внесла, в соответствии с законами, обвинение Президенту и в настоящее время собирает подписи». «Подписей нет еще, – сказал политик. - Нет подписей, кроме 27 фракции коммунистов. Ни одна другая фракция не ставила подписей. А нужно минимум 226 подписей под обвинением».

«Верховная Рада сделала много нужного для этой процедуры, - отметил А.МАРТЫНЮК. - Обнародован закон о временных специальных следственных комиссиях, который Президент отказался подписать. Осталось еще одно: принять закон, в котором предусмотрено, как будет рассматривать Конституционный Суд представление Верховной Рады, в том числе и на предмет импичмента». Он рассчитывает, что этот документ будет принят на следующей пленарной неделе.

Коммунист А.МАРТЫНЮК считает, что «после этого никаких препятствий законодательных, на что сейчас Партия регионов опирается, что, мол, нужно сначала принять законы, которые объявляют импичмент, не будет».

Он сообщил, что Партия регионов пообещала “дать свои подписи”, если будут приняты такие законы.

А.МАРТЫНЮК также не исключил, что “дать подписи может и фракция БЮТ”, “потому что отношения между Президентом и премьером, как и погода, меняются часто”.

То есть, подчеркнул депутат-коммунист, “в нынешнем составе Верховной Рады я не исключаю реальности импичмента. Я исхожу из того, что 348 голосов, которые нужны для последней точки, как говорят, если Партия регионов и БЮТ ступят на эту тропу, - есть».