Россия шантажирует признанием независимости "ЛДНР" по абхазскому сценарию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия пытается шантажировать опасным признанием независимости так называемых донецких и луганских республик по абхазскому сценарию.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Порошенко заявил на пресс-конференции в Грузии.

«С начала военной агрессии против моей нации целью РФ было разделить Украину на части. Проект «Новороссии» включал 9 регионов Украины. Этот проект полностью рухнул», - сказал президент.

Он отметил, что военные силы Украины остановили российскую агрессию на линии соприкосновения, и напомнил, что, когда был избран президентом, значительная часть Донбасса была оккупирована, а украинские военные летом 2014 года освободили две трети Донбасса, в частности Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск и др.

«Вы должны понимать, что Захарченко, Плотницкий - это не политические фигуры, это - марионеточное шоу, которое транслирует месседжи, полученные из России», - добавил он.

Президент подчеркнул, что Минские соглашения являются уникальными. Он добавил, что Грузия, к сожалению, не имеет подписи России под обязательствами вывести войска, прекратить огонь, освободить заложников, обеспечить доступ миссии ОБСЕ на оккупированные территории и тому подобное.

«Три года весь мир не наказывает, а мотивирует Россию сесть за стол переговоров. Россия пытается шантажировать опасным признанием независимости так называемых донецких и луганских республик по абхазскому сценарию. Но счастлив ли действительно народ оккупированной Абхазии? По моему мнению, там гуманитарная катастрофа», - отметил он.

Порошенко уверен, что единственный выход из ситуации - имплементация Минских договоренностей. «Мы надеемся на реинтеграцию Донбасса и Крыма и восстановление украинского суверенитета над этими территориями», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником".

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса. "Захарченко не политический деятель, а кукла, передающая кремлевские послания", - отметил президент.

Позже представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании "Малороссии" может заблокировать переговоры Трехсторонней контактной группы.

"Завтра заседание, а сегодня - заявление Захарченко - такая, которая в принципе блокирует завтра вообще переговорный процесс. Завтра, каков бы ни был порядок, тот, который предложила ОБСЕ, или мы его можем изменить, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Потому что такое заявление означает, что нет о чем говорить", – сказал он.