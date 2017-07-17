НАБУ заинтересовалось огромными премиями Корчак и членов НАПК (документ)

17:36, 17 июля 2017
Политика
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В прошлом году руководители НАПК получили огромные премии, эту информацию уже расследует НАБУ.

НАБУ проверяет информацию о огромные премии Корчак и членов НАЗК / nazk.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро расследует информацию об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители НАПК. Документ, свидетельствующий об этом, "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Это запрос старшего детектива НАБУ Цивинского к Кабинету министров, в котором он просит предоставить информацию и копии документов относительно того, давали ли разрешение на премирование председателя и членов НАПК.

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Согласно документу, причиной направления соответствующего запроса стало то, что "в ходе проведения НАБУ" аналитической работы во время мониторинга СМИ выявлена публикация о возможной безосновательно начисленной и выплаченной премии председателю и членам НАПК. Документ датирован 3 мая 2017 года.

фото pravda.com.ua

Как известно, глава НАПК Наталья Корчак в апреле 2017 года призналась, что в августе, октябре и ноябре 2016 года начислялись премии ей и членам НАПК.

"200 тысяч гривень была премия", - говорила она тогда, когда реестр деклараций не работал около недели.

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Теги: #премии Корчак#премии членов НАПК