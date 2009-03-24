Яценюк предлагает Ющенко, Тимошенко и Януковичу крутить карусель

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что изменения в Конституцию Украины должны стать предметом национального консенсуса, а не предметом “заговора между двумя политическими силами”.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV вчера вечером.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, речь идет о политических силах, которые “пытаются удерживать власть, поскольку они боятся, каким будет результат президентских выборов”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодняшняя политика Украины напоминает карусель, на которой “три политика - Президент, премьер-министр и лидер оппозиции”. По его словам, “эта карусель вертится уже непонятно сколько лет”. Он добавил, что эта карусель вертится “нашими руками, а надо, чтобы они сошли с нее и крутили ее для 46 миллионов” людей в Украине.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодня не видит “для себя ни одной политической силы, с кем бы я был союзником”. В то же время добавил, что во многих политических силах есть “достойные люди”, которые могли бы поддержать его политическую инициативу. “Пока, и так будет и в дальнейшем, у меня есть только политические оппоненты, политических друзей нет”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Лидер “Фронта перемен” убежден, что в парламент Украины “надо запустить свежую кровь и пустить новых людей”. В противном случае, по его мнению, “мы дальше будем вертеться по этому замкнутому кругу, дальше будем вертеться на этой самой карусели и выбирать из того же, что уже нельзя выбирать”.