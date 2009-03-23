Ющенко назвал ответственного за деньги, которые будут вкладывать в ГТС

Инвестиционными средствами на модернизацию украинской газотранспортной системы будет заниматься координационная группа при национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующей договоренности между Украиной и Еврокомиссией сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время общения с журналистами.

По его словам, в эту группу также войдут представители ведущих финансовых институтов, в частности, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эта координационная группа в ближайшее время должна рассмотреть вопрос о необходимом уровне финансирования проектов, предусмотренных совместной декларацией Украины и ЕС по итогам сегодняшней Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, подписанной сегодня в Брюсселе.

В то же время В.ЮЩЕНКО напомнил, что, по оценкам украинской стороны, на модернизацию украинской ГТС нужно 2 млрд. 570 млн. долларов.