"Видродження" поддержит пенсионную реформу при условии ее доработки и дальнейшего общественного обсуждения

Депутатская группа «Партия «Відродження» готова поддержать в первом чтении пенсионную реформу правительства, поскольку ею предусмотрено осовременивание пенсий, которое коснется около 12 млн. украинских пенсионеров.

Вместе с тем, в группе считают, что реформа нуждается в доработке и широком общественном обсуждения предложенных изменений.

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Об этом заявил руководитель депутатской группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник. Он отметил, что пенсионная реформа содержит как положительные, так и неоднозначные моменты.

«К положительным можно отнести, например, предложение об отмене позорного ограничения в 85% на выплату пенсий для работающих пенсионеров. Хотя это совсем не достижение правительства Гройсмана, а его обязанность, отменить это ограничение. Также мы поддерживаем нормы об осовременивании пенсий и повышение уровня выплат с 1 октября 2017 года, так как минимальная пенсия в 50 $, которая официально установлена ​​сегодня, это ненормально. Но при этом положительных моментов явно недостаточно для того, чтобы перекрыть недостатки от пенсионной реформы в такой редакции», – сказал Виталий Хомутынник.

По его словам, одной из самых скандальных есть предложение правительства лишить в будущем права на пенсию части пенсионеров, в случае недостаточности у них трудового стажа (15 лет и меньше).

«При этом, по каким причинам человек не работал – по собственному желанию или не мог найти работу – никак не учитывается. Для людей власть предлагает выплачивать социальную помощь – минимальную, даже меньше прожиточного минимума. Кроме того, обязанность по уплате этой соцпомощи, а также выплат помощи лицам с инвалидностью, правительство хочет переложить на местные бюджеты. То есть, риск того, что часть украинцев вообще останется без каких-либо пенсионных выплат, особенно в небольших городах, станет реальностью. Убирать дефицит Пенсионного фонда нужно, но правительству нужно искать для этого другие пути, а не лишать права на пенсию миллионов украинцев», – отметил руководитель депутатской группы «Партия «Відродження».