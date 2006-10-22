Ющенко внесет в парламент проект закона о признании голодомора актом геноцида

На протяжении месяца Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет в Верховную Раду Украины проект закона о признании голодомора актом геноцида против украинского народа. Об этом Глава государства сообщил сегодня в Будапеште во время встречи с украинским обществом в помещении Государственного органа самоуправления украинцев Венгрии.

«25 ноября мы будем отмечать годовщину этого страшного события, и до этого времени будет инициировано Президентом рассмотрение закона в парламенте о признании голодомора актом геноцида против украинской нации», – в частности сказал. В.ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в свою очередь председатель Европейского Конгресса Украинцев Ярослава ХОРТЯНИ, которая также является председателем Общества Украинской культуры в Венгрии, отметила, что венгерский парламент еще в ноябре 2003 года единогласно принял постановление, которое признает голодомор 1932-1933 гг. актом геноцида против украинского народа.

«Очень досадно, что украинский парламент еще не признал этого», - отметила она.