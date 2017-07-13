К убийству Шеремета могут быть причастны власти России, Беларуси и Украины - Комитет защиты журналистов

К убийству журналиста Павла Шеремета могут быть причастны представители власти Беларуси и России, а также власти или радикальные националисты Украины.

Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ), обнародованном в среду, 12 июля.

Так, CPJ считает, что среди мотивов для совершения преступления у властей Украины или групп, связанных с ней, а также радикальных националистов могло быть намерение заставить Шеремета молчать и способствовать установлению атмосферы страха для контроля над независимыми СМИ.

Также как возможный мотив приводится месть за критику в адрес Украины за провал проведения реформ, критику военных формирований националистов и критическое освещение "Украинской правдой" деятельности правительства Украины.

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CPJ указывает, что Национальная полиция и Министерство внутренних дел Украины "отказались прямо ответить, могут ли подозреваться власть или приближенные к ней лица к совершению убийства".

Кроме того, CPJ видит вероятным мотив и у власти России или прокремлевских деятелей. Они могли быть "заинтересованы посеять хаос и страх в Украине, заставляя замолчать влиятельного журналиста". Также среди потенциальных мотивов является месть за дружбу Шеремета с российским оппозиционером Борисом Немцовым, который был убит в феврале 2015 года.

Потенциальными мотивом власти Беларуси или проправительственных деятелей для убийства могла быть долговременная вражда Шеремета с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Кроме того, Шеремет был основателем сайта "Белорусский партизан", который критикует белорусские власти.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. 21 июня в полиции сообщили, что по делу об убийстве Шеремета допрошено более 3000 человек.

По данным полиции, отрабатывается ряд версий относительно мотивов совершения преступления, "а именно: профессиональная деятельность потерпевшего за пределами Украины и в Украине; дестабилизация ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни потерпевшего: родственные и интимные отношения, ситуативные конфликты на бытовом уровне, коммерческого и финансового характера; ошибка в объекте преступления, в том числе подготовка убийства владелицы издания "Украинская правда" Алены Притулы".

В ходе следствия в 14 стран мира направлены ходатайства об оказании международной правовой помощи, в ходе выполнения которых правоохранительными органами в пределах компетенции проводятся необходимые процессуальные действия.